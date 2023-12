Strata Oil, Gas Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Gesamtbewegungen bezogen werden. Für die Strata Power liegt der RSI bei 50, was als "Neutral" bewertet wird, da die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 55 für die Strata Power, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt wird daher eine Bewertung von "Neutral" vergeben.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Strata Power-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,01 USD. Der letzte Schlusskurs von 0,0027 USD weicht somit um -73 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt mit einem Wert von 0,01 USD und einem letzten Schlusskurs, der ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt liegt, eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Strata Power-Aktie somit auch aus charttechnischer Sicht mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Die Diskussionen rund um Strata Power in den sozialen Medien zeigen keine klaren positiven oder negativen Signale. Überwiegend wurden neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung führt, das Unternehmen sei als "Neutral" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion daher der Auffassung, dass die Aktie von Strata Power bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich für die Aktie von Strata Power eine durchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionsintensität. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Insgesamt wird Strata Power somit als "Neutral"-Wert eingestuft.