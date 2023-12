Strata Oil, Gas Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Weitere Suchergebnisse zu "Tiger Brands":

Die Strata Power-Aktie hat in den letzten Tagen eine negative Kursentwicklung verzeichnet. Der Kurs von 0,0094 USD liegt derzeit 6 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 ebenfalls bei -6 Prozent liegt. Somit ergibt sich insgesamt für beide Zeiträume eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Das Anleger-Sentiment für die Strata Power-Aktie wird als neutral eingestuft, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien zu verzeichnen waren. Auch in den vergangenen Tagen wurde weder positiv noch negativ über Strata Power berichtet. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Strata Power-Aktie liegt sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis im neutralen Bereich. Der 7-Tage-RSI liegt bei 50 Punkten, was auf eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation hinweist. Der RSI25 weist ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hin, da er bei 47,02 liegt. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Grundlage des RSI.

In den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich Strata Power festgestellt. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" bewertet.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung der Strata Power-Aktie auf der Grundlage der technischen Analyse, des Anleger-Sentiments, des RSI und des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien.