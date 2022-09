Stranger Things auf Augenhöhe mit Super Bowl? Netflix erhöht die Werbeprämien vor Disney+

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Finanztrends Video zu Netflix



mehr >

Der Streaming-Riese Netflix Inc. (NASDAQ:NFLX) wird noch in diesem Jahr seinen werbefinanzierten Plan vorstellen. Berichten zufolge verlangt das Unternehmen im Vergleich zu anderen Streaming-Plattformen einen erheblichen Aufschlag.> Das Unternehmen beabsichtigt, den Plan vor dem Rivalen Disney+ einzuführen, der seinen eigenen werbegestützten Plan am 8. Dezember 2022 einführen wird. Was ist passiert: Das in Los Gatos, Kalifornien, ansässige Unternehmen hat den… Hier weiterlesen