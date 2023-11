Strandline Resources Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Orpea":

Die technische Analyse der Strandline-Aktie zeigt interessante Ergebnisse. Der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage liegt bei 0,23 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,095 AUD liegt, was einer Abweichung von -58,7 Prozent entspricht und daher aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 0,1 AUD, was einer Abweichung von -5 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt sich grundsätzlich neutral gegenüber Strandline, wobei die neuesten Nachrichten über das Unternehmen überwiegend negativ waren. Daher erhält Strandline eine "Neutral"-Einschätzung hinsichtlich der Anlegerstimmung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich eine unterdurchschnittliche Aktivität in Beiträgen und Diskussionen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Strandline bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 50 Punkten, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 0, was bedeutet, dass Strandline hier überverkauft ist. Insgesamt erhält das Strandline-Wertpapier ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.