Strandline Resources Aktie: Ist das noch normal?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristige Kursrückgänge auftreten, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Strandline wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass Strandline weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 50, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Zusammen ergibt sich damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zu Strandline veröffentlicht. In den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Strandline, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Während der letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Strandline in den sozialen Medien zu beobachten. Die Aktie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung. Die Aktivität in den sozialen Medien war geringer als normal, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Strandline-Aktie ein Durchschnitt von 0,22 AUD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0.095 AUD, was einem Unterschied von -56,82 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Beim 50-Tages-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Zusammen ergibt sich damit insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik bei Strandline.