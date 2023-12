Stran & Co Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Die Technische Analyse der Stran & Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 1,39 USD verläuft. Dies bedeutet, dass die Aktie als "Gut" eingestuft wird, da der Aktienkurs selbst bei 1,46 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +5,04 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, der derzeit bei 1,21 USD liegt. Dies entspricht einer Differenz von +20,66 Prozent und führt zu einem "Gut"-Signal für die Stran &-Aktie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Stran & besonders negativ diskutiert, mit fünf Tagen im roten Bereich und keiner positiven Diskussion. An insgesamt vier Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten überwiegend negative Themen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung der Aktie führt.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Aktieneinschätzung. Die Diskussionsintensität für Stran & ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf dieser Basis.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Aktuell zeigt der RSI der Stran & Aktie einen Wert von 60, was als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein Wert von 40, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine "Neutral"-Einstufung.

