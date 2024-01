Stran & Co Aktie: Die Bären zittern!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Stran &-Aktie zeigt einen Wert von 30 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überverkaufung hindeutet und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 40,5, was auf eine neutrale Einschätzung hinweist. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Rating nach RSI-Bewertung für Stran &.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Stran &-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,38 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1,62 USD liegt, was einer Abweichung von +17,39 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Stran & eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind jedoch vornehmlich neutral, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Die Stimmungsanalyse und der langfristige Buzz zeigen, dass die Aktie von Stran & eine "Neutral"-Bewertung hinsichtlich der Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität erhält, aber eine negative Veränderung in der Stimmungsrate zeigt und somit ein "Schlecht"-Rating erhält.

Insgesamt ergibt sich somit ein gemischtes Bild für die Stran &-Aktie, mit einer überverkauften RSI-Bewertung, einer positiven charttechnischen Analyse, einer negativen Anlegerstimmung und einem schlechten langfristigen Stimmungsbild.