Straive ernennt Josh Blair zum Vorsitzenden

Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) -Straive (ehemals SPi Global), ein führender Anbieter von technologiebasierten Lösungen für Content, EdTech und Daten für führende globale Unternehmen, hat Josh Blair zum Non-Executive Chairman ernannt.Josh ist CEO und Mitbegründer des innovativen EdTech-Unternehmens Impro.AI. Darüber hinaus ist Josh Vice Chair bei TELUS International, Governance Chair bei Neighbourly Pharmacies und Partner bei Esplanade Ventures. Vor 2020 war Josh 25 Jahre lang bei der TELUS Corporation tätig, zuletzt als Group President. Er leitete die Bereiche TELUS International, TELUS Health, TELUS Agriculture, TELUS Business Solutions und TELUS Ventures.„Wir freuen uns sehr, dass Josh Blair unserem Vorstand als Non-Executive Chair beitritt. Josh konnte als Leiter verschiedener digitaler Transformationsprogramme große Erfolge verzeichnen, und wir freuen uns darauf, bei der weiteren Transformation von Straive auf seine Erfahrung und seinen Scharfsinn zurückgreifen zu können", so Ratan Datta, Präsident und CEO von Straive.„Wir haben über viele Jahre hinweg gerne mit Josh bei TELUS International zusammengearbeitet, und seine Führungsqualitäten waren ein Katalysator für den Erfolg seiner Unternehmen. Wir freuen uns auf seinen Vorsitz bei Straive, mit dem das Unternehmen seinen Wachstumskurs fortsetzen und weitere Erfolge erzielen wird", sagte Jimmy Mahtani, Managing Director von Baring Private Equity Asia.„Als Vorsitzender von Straive freue ich mich über die Möglichkeit, mit Baring Private Equity Asia, dem Vorstand und dem Managementteam zusammenzuarbeiten, um Straive mit seinen Investitionen in hochkarätige Talente und digitale Technologien weiter zu transformieren und seinen Kunden Dienstleistungen von höchster Qualität zu bieten", sagte Josh Blair.Informationen zu Straive (https://www.straive.com/) (ehemals SPi Global)Straive ist ein marktführendes Content-Technologie-Unternehmen, das Datendienstleistungen, Fachwissen (SME) und Technologielösungen für verschiedene Bereiche wie Forschungsinhalte, e-Learning/EdTech und Daten-/Informationsanbieter anbietet. Mit einem Kundenstamm, der sich über 30 Länder weltweit erstreckt, ist der multigeografische Ressourcenpool von Straive strategisch in sieben Ländern angesiedelt: Singapur (Hauptsitz), Indien, Philippinen, USA, Nicaragua, Vietnam und Vereinigtes Königreich.