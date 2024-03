Die Straits Trading-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Die Dividendenpolitik von Straits Trading -Singapore wird derzeit von unseren Analysten mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei -2,08 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" liegt. Dies deutet auf eine negative Differenz hin.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Medien bezüglich Straits Trading -Singapore war in den letzten zwei Wochen neutral. Weder positive noch negative Ausschläge wurden verzeichnet, und in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Weder besonders positive noch negative Themen dominierten die Diskussionen in den sozialen Medien. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigte keine signifikanten Unterschiede. Daher wird Straits Trading -Singapore in diesem Punkt ebenfalls mit einer "Neutral"-Bewertung bedacht.

Die technische Analyse ergibt, dass der Schlusskurs der Straits Trading -Singapore-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,89 SGD lag, während der letzte Schlusskurs bei 1,54 SGD liegt, was einer Abweichung von -18,52 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen weist mit einem letzten Schlusskurs von 1,65 SGD eine Abweichung von -6,67 Prozent auf. Beide Werte führen zu einem "Schlecht"-Rating aus charttechnischer Sicht.

Zusammenfassend erhält die Straits Trading -Singapore-Aktie daher sowohl für die Dividendenpolitik als auch für die technische Analyse eine "Schlecht"-Bewertung. Das Anleger-Sentiment wird hingegen neutral eingestuft.