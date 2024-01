Straits Trading Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Straits Trading -Singapore in den sozialen Medien. Weder übermäßig positive noch negative Diskussionen wurden beobachtet, daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Anzahl der Beiträge zu einer Aktie kann Aufschluss darüber geben, ob ein Unternehmen derzeit im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde unwesentlich mehr oder weniger über Straits Trading -Singapore diskutiert als normal, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt die Rendite von Straits Trading -Singapore mit -19,33 Prozent mehr als 6 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche, die eine mittlere Rendite von -13,41 Prozent in den vergangenen 12 Monaten aufweist, liegt die Aktie mit -5,92 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in Bezug auf die Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr.

Die Diskussionen auf sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Straits Trading -Singapore-Aktie beträgt aktuell 2,01 SGD, während der letzte Schlusskurs bei 1,78 SGD liegt, was zu einer Abweichung von -11,44 Prozent im Vergleich führt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,85 SGD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Zusammenfassend wird Straits Trading -Singapore auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.