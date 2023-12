Straits Trading Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

In den letzten zwei Wochen wurde die Straits Trading -Singapore Aktie von den meist privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit der Aktie befasst haben. Die Anleger-Stimmung wurde daher insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Internetnutzern wurde untersucht. Dabei zeigte sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen über einen längeren Zeitraum. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum ebenfalls weitgehend unverändert. Daher wird die Aktie von Straits Trading -Singapore auch hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Aktie der Straits Trading -Singapore derzeit -3,76 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt -11,39 Prozent, was zu einer insgesamt "Neutral" Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass die Straits Trading -Singapore Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung der Straits Trading -Singapore Aktie basierend auf der Anleger-Stimmung, der langfristigen Stimmungslage, der technischen Analyse sowie dem Relative Strength Index.