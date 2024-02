Straco Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Die Analyse von Sentiment und Buzz ergibt, dass es während des letzten Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen zeigt sich, dass die Anleger nicht signifikant mehr oder weniger als üblich über das Unternehmen diskutiert haben, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Straco-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Was die Dividende betrifft, so liegt die Dividendenrendite von Straco mit 2,3 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,11 Prozent in der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche. Basierend auf diesem Ergebnis erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Straco-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,45 SGD liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 0,515 SGD, was einem Unterschied von +14,44 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Berechnung wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,47 SGD) liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Straco-Aktie somit in der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Straco mit einer Rendite von 11,88 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche von 0,61 Prozent zeigt sich Straco mit 11,27 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.