Straco Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der verwendet wird, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100. Der RSI von Straco liegt bei 66,67, was einer Bewertung als "Neutral" entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 59,09, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung bei Straco festgestellt werden. Die Stimmung in den sozialen Medien zeigt keine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge weist keine signifikanten Unterschiede auf und wird daher ebenfalls mit "Neutral" bewertet. Zusammengefasst erhält Straco in diesem Bereich ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +1,11 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,45 SGD mit dem aktuellen Kurs von 0,455 SGD vergleicht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) weist eine Abweichung von +1,11 Prozent auf und führt zu einem "Neutral"-Rating auf kurzfristiger Basis. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch die Anleger haben sich weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Straco unterhalten. Als Resultat wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Zusammengefasst ergibt sich daraus für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.