Strack-Zimmermann drängt Scholz zu schneller Taurus-Entscheidung

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zu einer raschen Entscheidung über die Lieferung des Marschflugkörpers Taurus aufgerufen. Sie habe Verständnis, dass man Bedenkzeit brauche, aber das Thema sei seit Monaten in der Diskussion, sagte sie am Montag den Sendern RTL und ntv. "Und deswegen meine herzliche Bitte an den Kanzler, diesen Gedanken-Prozess relativ schnell abzuschließen, es geht nämlich um jeden Tag".

Täglich würden unschuldige Menschen in der Ukraine sterben "und deswegen muss die Entscheidung sehr, sehr schnell erfolgen", fügte die FDP-Politikerin hinzu.

Foto: über dts Nachrichtenagentur