Strack-Zimmermann blickt kritisch auf Kandidatur von der Leyens

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann blickt kritisch auf eine mögliche Kandidatur von Ursula von der Leyen für eine zweite Amtszeit als EU-Kommissionspräsidentin. "Da haben auch noch andere Einfluss darauf, nicht nur Frau von der Leyen", sagte Strack-Zimmermann am Montag den Sendern RTL und ntv.Der CDU-Vorstand berät am Montag in Berlin dem Vernehmen nach auch über eine mögliche Kandidatur von der Leyens. Sollte sich dies bestätigen, wäre diese Nachricht für Strack-Zimmermann "interessant", da die amtierende Kommissionspräsidentin "gar nicht fürs Europaparlament kandidiert".

Die FDP-Politikerin weiter: "Aber man darf natürlich auch von der Seite auf die Tribüne springen."

