Strabag löst Jubelsturm aus!

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Strabag wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Es ergaben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie zeigte eine mittlere Diskussionsintensität im Netz, was zu einer "Neutral"-Einstufung führte. Die Rate der Stimmungsänderung war positiv, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führte. Insgesamt erhielt Strabag in diesem Punkt daher die Einstufung "Gut".

Die technische Analyse der Strabag-Aktie ergab, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 38,7 EUR lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 42,35 EUR, was einer positiven Veränderung von 9,43 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wurde daher eine "Gut"-Bewertung vergeben. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigten positive Werte, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik führte.

Im Branchenvergleich erzielte Strabag in den letzten 12 Monaten eine Performance von 11,44 Prozent. Dies bedeutet eine Outperformance von +7,19 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Bauwesen"-Branche, die im Durchschnitt um 4,25 Prozent gestiegen sind. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 6,67 Prozent hatte, lag Strabag mit 4,77 Prozent über diesem Durchschnittswert. Diese Überperformance führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Strabag-Aktie in den letzten 7 Tagen hatte einen Wert von 66, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Auch auf 25-Tage-Basis war die Aktie weder überkauft noch -verkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich nach RSI-Bewertung daher ein "Neutral"-Rating für Strabag.