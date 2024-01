Strabag Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Die technische Analyse der Strabag-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 38,67 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 42 EUR liegt, was einer Abweichung von +8,61 Prozent entspricht. Auch wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, zeigt sich eine positive Entwicklung, da der letzte Schlusskurs bei 39,93 EUR liegt, was einer Abweichung von +5,18 Prozent entspricht. Somit wird die Strabag-Aktie sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis mit einem "Gut"-Rating bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Strabag in den vergangenen Wochen deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurde in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie jedoch auf dieser Stufe weiterhin mit einem "Gut" bewertet.

Der Vergleich des Aktienkurses von Strabag mit anderen Unternehmen aus der "Bauwesen"-Branche zeigt, dass die Strabag-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +7,32 Prozent erzielt hat. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Aktie mit einer Überperformance von 4,94 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Strabag-Aktie aktuell einen Wert von 8,36 auf, was 65 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt und darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist. Aus diesem Grund erhält Strabag auf dieser Stufe ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.