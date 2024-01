Strabag Aktie: Das macht richtig Spaß!

Derzeit wird die Strabag-Aktie als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 8 liegt. Dies bedeutet, dass die Börse 8,36 Euro für jeden Euro Gewinn von Strabag zahlt, was 64 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 23. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie als überverkauft betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 14,61 Punkten, während der 25-Tage-RSI bei 35,71 liegt. Aufgrund dieser Werte wird die Strabag-Aktie als "Gut" bzw. "Neutral" eingestuft.

Mit einer Dividendenrendite von 5,42 Prozent hat Strabag einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt von 2.65%. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Strabag-Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment bezüglich Strabag ist überwiegend positiv. In den letzten zwei Wochen gab es hauptsächlich positive Diskussionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Das Stimmungsbarometer zeigt, dass die Anleger die Aktie positiv einschätzen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale im Vordergrund standen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält Strabag auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.