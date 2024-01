Strabag Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Der Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt, dass die Strabag-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 11,44 Prozent erzielt hat, was mehr als 3 Prozent über dem Durchschnitt der "Industrie"-Sektor-Aktien liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite von 6,25 Prozent in der "Bauwesen"-Branche liegt Strabag mit 5,19 Prozent deutlich darüber. Dies führt zu einem positiven "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Strabag beträgt 14,61, was bedeutet, dass die Aktie derzeit überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 35,71, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" bewertet wird.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Strabag derzeit einen Wert von 8 auf. Das bedeutet, dass die Börse 8,36 Euro für jeden Euro Gewinn von Strabag zahlt, was 64 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 23. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Strabag derzeit einen Wert von 5,42 Prozent auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 2,65 Prozent. Dies führt zu einer positiven "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt zeigt die Analyse eine sehr gute Entwicklung der Strabag-Aktie in den vergangenen 12 Monaten und führt zu positiven Bewertungen in den verschiedenen Kategorien.