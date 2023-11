Strabag Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Weitere Suchergebnisse zu "Strabag SE":

Die technische Analyse der Strabag-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 38,29 EUR liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 38,15 EUR liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -0,37 Prozent liegt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 37,66 EUR, was einem Abstand von +1,3 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".

Bei der Bewertung der Aktienkurse spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger. Die Analyse der Strabag-Aktie auf sozialen Plattformen zeigt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv ist und in den letzten ein bis zwei Tagen positive Themen aufgegriffen wurden. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung. Die Analyse von Handelssignalen ergibt jedoch eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene.

In fundamentalen Kriterien betrachtet weist die Strabag-Aktie ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt (KGV von 22,11) deutlich unterbewertet ist. Daher erhält die Aktie auch in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) weist die Strabag-Aktie als Neutral-Titel aus, mit einem RSI7-Wert von 79,66 (Schlecht-Empfehlung) und einem RSI25-Wert von 40,57 (Neutral-Einstufung). Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.