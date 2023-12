Strabag Aktie: Das ist beeindruckend!

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Insgesamt 11 Tage lang zeigte das Stimmungsbarometer ein positives Bild, und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. An insgesamt drei Tagen herrschte eine überwiegend neutrale Stimmung unter den Anlegern. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Strabag diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Statistische Auswertungen historischer Daten zeigen, dass es in den letzten zwei Wochen überwiegend Kaufsignale gab. Genauer gesagt gab es 2 "Gut"-Signale (bei 0 "Schlecht"-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Gut" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Strabag mit -0,26 Prozent mehr als 7 Prozent darunter. Die "Bauwesen"-Branche verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 4,72 Prozent, wobei Strabag mit 4,98 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Strabag aktuell bei 38,43 EUR, während der Aktienkurs selbst bei 41,45 EUR aus dem Handel ging. Dies führt zu einem Abstand von +7,86 Prozent, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 38,47 EUR angenommen, was einer Differenz von +7,75 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Gut"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Gut".

Die Dividendenrendite von Strabag beträgt bezogen auf das Kursniveau 5,42 Prozent und liegt damit 1,06 Prozent unter dem Mittelwert (6,48) für diese Aktie. Aufgrund dessen erhält Strabag in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.