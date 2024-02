Strabag Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Die Stimmung unter den Anlegern ist positiv, wenn es um Strabag geht. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über das Unternehmen diskutiert. An 12 Tagen dominierten positive Themen, während an einem Tag die Stimmung eher negativ war. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen die positiven Themen in den Diskussionen der Anleger. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Bewertung. Automatische Analysen der Kommunikation zeigen, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale im Vordergrund standen.

Verglichen mit anderen Unternehmen der "Industrie" hat die Strabag-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 19,35 Prozent erzielt, was mehr als 15 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Bauwesen"-Branche, die eine durchschnittliche Rendite von 2,71 Prozent erreichte, schneidet Strabag mit 16,64 Prozent deutlich besser ab. Diese sehr positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist die Aktie von Strabag als unterbewertet einzustufen. Das KGV liegt mit 8,89 insgesamt 68 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Bauwesen", der 27,91 beträgt. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".

Die Stimmung der Anleger hat sich im letzten Monat zunehmend verbessert. Auch die Diskussionsintensität zeigt, dass das Unternehmen mehr Beachtung erfährt, als üblich. Dies führt zu einem insgesamt positiven Rating für die Strabag-Aktie.