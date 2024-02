Strabag Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Die österreichische Baufirma Strabag AG hat ihren Aktionären eine Dividendenrendite von 4,55 Prozent angeboten, was 1,87 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führte zu einer positiven Bewertung für ihre Dividendenpolitik. Die Dividendenrendite wird berechnet, indem die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs gesetzt wird.

Das Anleger-Sentiment war in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen überwiegend positiv. Statistische Auswertungen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen, was zu einer "Gut"-Bewertung dieses Kriteriums führte. Die Redaktion bewertet daher die Aktie insgesamt positiv.

In der technischen Analyse wird die Strabag-Aktie ebenfalls positiv bewertet. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 38,91 EUR, während der aktuelle Kurs bei 42,35 EUR liegt, was einer Abweichung von +8,84 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) zeigt eine Abweichung von +3,65 Prozent, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die fundamentale Analyse ergab ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,89, was 64 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Unterbewertung der Aktie und zu einer positiven Bewertung auf Grundlage des KGV.

Insgesamt kann die Strabag-Aktie aufgrund der Dividendenrendite, des Anleger-Sentiments, der technischen Analyse und der fundamentalen Analyse als attraktiv für Anleger eingestuft werden.