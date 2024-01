Strabag Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

In den letzten Wochen wurde in den sozialen Medien eine Zunahme positiver Kommentare über Strabag beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt, dass die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit nicht stark im Fokus der Anleger steht. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung. Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Strabag von 43,25 EUR ein "Gut"-Signal ist, da er um 12,19 Prozent über dem GD200 (38,55 EUR) liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen misst, zeigt einen Kurs von 39,36 EUR an, was einem Abstand von +9,88 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird. Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Rendite von Strabag mit 11,44 Prozent um mehr als 4 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt. Auch im Vergleich zur "Bauwesen"-Branche, die eine mittlere Rendite von 4,91 Prozent aufweist, liegt Strabag mit 6,53 Prozent deutlich darüber. Diese starke Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie. Der Relative Strength-Index, RSI, zeigt bei Strabag einen Wert von 13,73, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezogen ist, liegt bei 27,68 und deutet ebenfalls auf eine "Gut"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Gesamteinschätzung für die Strabag-Aktie.

Sollten Strabag Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Strabag jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Strabag-Analyse.

Strabag: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...