Strabag Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Strabag eingestellt waren. Es gab drei positive und ein negative Tage, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils negativ, was dazu führt, dass Strabag eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Die Redaktion bewertet die Anlegerstimmung insgesamt als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) ermöglicht die Einschätzung, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Strabag-Aktie, so beträgt der Wert aktuell 60. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 53,16 weniger volatil als der RSI7 und führt ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating. Die Analyse der RSIs ergibt somit insgesamt eine Einschätzung von "Neutral" für Strabag.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Das aktuelle KGV von Strabag beträgt 7, während vergleichbare Unternehmen aus der Bauindustrie im Durchschnitt ein KGV von 22 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Strabag daher unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf Dividendenrendite kann ein Investment in die Aktie von Strabag derzeit eine Rendite von 5,42 % erzielen, was 2,6 Prozentpunkte höher ist als der Durchschnitt der Branche Bauwesen. Die Dividenden des Unternehmens fallen also höher aus, was zu einer "Gut"-Bewertung der Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

