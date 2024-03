Strabag Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Weitere Suchergebnisse zu "Strabag SE":

Die Stimmung und das Interesse der Anleger an der Strabag-Aktie haben sich nach Angaben von Experten verbessert. Die Diskussionen über das Unternehmen haben in letzter Zeit zugenommen, was zu einem positiven Rating führt. Der Relative Strength Index (RSI) für die Strabag-Aktie liegt bei 71,5 und wird daher als "schlecht" bewertet. Für den RSI25 ergibt sich eine Einstufung als "neutral". In den sozialen Medien wurden in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Bewertungen von privaten Anlegern abgegeben, was zu einer insgesamt positiven Anleger-Stimmung führt. Im Branchenvergleich hat die Strabag-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 21,46 Prozent erzielt, was deutlich über dem Branchendurchschnitt von 7,7 Prozent liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Bauwesen" schneidet die Aktie mit einer Rendite von 14,09 Prozent über dem Durchschnitt gut ab. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.