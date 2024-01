Strabag Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Die Strabag-Aktie wurde einer technischen Analyse unterzogen, bei dem der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen betrachtet wurde. Der aktuelle Wert des gleitenden Durchschnitts beträgt 38,8 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 44 EUR lag, was einer Abweichung von +13,4 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Berechnung wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von +8,72 Prozent, wodurch die Aktie auch kurzfristig mit einem "Gut"-Rating versehen wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese aktuell 4,55 Prozent, was 1,88 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 2,67 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Strabag-Aktie eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Strabag ist insgesamt eher neutral. Die Auswertung der Meinungen und Äußerungen der letzten zwei Wochen ergab insgesamt positive Themen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Zudem wurden 0 Schlecht- und 6 Gut-Signale aus den sozialen Medien ermittelt, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength-Index ergibt sowohl für den RSI7 als auch für den RSI25 einen Wert um die 25, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.