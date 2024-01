Strabag Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Integrated Wellness Acquisition Corp":

Strabag wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Bauwesen) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 8,36, während das Branchen-KGV bei 24,06 liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine erhöhte Diskussionsintensität. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt wird Strabag daher als "Gut"-Wert bewertet.

In den letzten zwei Wochen wurde Strabag von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher auch hier die Einstufung "Gut". Die Auswertung ergab 6 "Gut"- und 0 "Schlecht"-Signale, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Strabag-Aktie zeigt einen Wert von 33, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Strabag.