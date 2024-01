Strabag Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Der Aktienkurs von Strabag hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien im Industrie-Sektor gut entwickelt. Mit einer Rendite von 11,44 Prozent liegt Strabag deutlich über dem Branchendurchschnitt von 6,14 Prozent in der Bauwesen-Branche. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie. Auch aus charttechnischer Sicht gibt es positive Signale, da der aktuelle Kurs von 42,1 EUR 9,35 Prozent über dem GD200 liegt und der GD50 bei 38,99 EUR liegt, was ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird. Zudem schüttet Strabag eine Dividendenrendite von 5,42 % aus, was deutlich über dem Branchendurchschnitt von 2,65 % liegt und zu einer positiven Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Strabag-Aktie einen neutralen Titel an, mit einem RSI7-Wert von 33,33 und einem RSI25-Wert von 32,75. Diese Werte führen zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators. Insgesamt weist die Strabag-Aktie daher eine solide und positive Entwicklung auf, die Investoren dazu veranlassen könnte, die Aktie näher zu betrachten.