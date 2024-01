Strabag Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Tetra Tech":

Der Aktienkurs von Strabag hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 11,44 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Bauwesen-Branche im Durchschnitt um 6,06 Prozent gestiegen, was Strabag eine Outperformance von +5,38 Prozent in dieser Branche verschafft. Der Industrie-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 7,76 Prozent im letzten Jahr, wobei Strabag um 3,68 Prozent über diesem Durchschnitt lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält Strabag ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei Strabag in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen zwei Wochen wurden insbesondere positive Themen bei den Diskussionen hervorgehoben, was zu der Gesamteinschätzung "Gut" für die Aktie führt. Eine Analyse der sozialen Medien zeigt, dass 3 positive Signale und 0 negative Signale erkennbar sind, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Strabag bei 8,36, was unter dem Branchendurchschnitt (23,23) für die Bauwesen-Branche liegt. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf Basis fundamentaler Kriterien.

Im Bereich Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Strabag. Die Aufmerksamkeit über das Unternehmen hat jedoch abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Zusammenfassend erhält Strabag insgesamt ein positives Rating aufgrund seiner starken Performance im Branchenvergleich, der positiven Anleger-Stimmung und der unterbewerteten fundamentalen Kriterien.