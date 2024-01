Strabag Aktie: Reine Nervensache!

Die Strabag-Aktie zeigt sich in verschiedenen Bereichen als solide Investition. Mit einer Dividendenrendite von 5,42 Prozent übertrifft sie den Branchendurchschnitt um 2,74 Prozent und erhält daher eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Aktivität rund um die Strabag-Aktie im Durchschnitt liegt. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung in diesem Bereich führt.

Fundamental gesehen wird die Strabag-Aktie im Vergleich zur Branche als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 8,36, während das Branchen-KGV bei 24,24 liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 66, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Strabag basierend auf dem RSI.

Insgesamt zeigt die Strabag-Aktie solide Kennzahlen in verschiedenen Bereichen, die sie als attraktive Investition erscheinen lassen.