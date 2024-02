Strabag Aktie: Nächster Hammer kommt!

Der Aktienkurs von Strabag verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 21,46 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Bauwesen-Branche im Durchschnitt um 2,26 Prozent, was bedeutet, dass Strabag eine Outperformance von +19,2 Prozent im Branchenvergleich erzielte. Der Industrie-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 2,94 Prozent im letzten Jahr, und Strabag übertraf diesen Durchschnittswert um 18,52 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält Strabag ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende weist Strabag eine Dividendenrendite von 4,55 Prozent auf, was 1,87 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Bauwesen-Branche verzeichnet eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2 Prozent. Daher wird die Aktie von der Redaktion als ein lukratives Investment bewertet und erhält ein "Gut"-Rating.

Die Diskussionen über Strabag in den sozialen Medien signalisieren insgesamt positive Einschätzungen und Stimmungen. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen, und auch die Themen rund um das Unternehmen wurden größtenteils positiv angesprochen. Aufgrund dieser Anzeichen stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein. Zudem lässt sich auch ein Handelssignal ermitteln, das zu einer Einstufung als "Gut"-Aktie führt.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 39,05 EUR für die Strabag-Aktie. Der letzte Schlusskurs am Handelstag lag bei 44,35 EUR, was einem Unterschied von +13,57 Prozent entspricht, und somit erhält die Aktie auch aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen positive Werte, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung in der einfachen Charttechnik führt.