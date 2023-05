Strabag Aktie: Der Knaller!

Für die Aktie Strabag stehen per 27.05.2023, 02:59 Uhr 38.45 EUR an der Heimatbörse Vienna zu Buche. Strabag zählt zum Segment "Bauwesen".

Wie Strabag derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Fundamental: Die Aktie von Strabag gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 8,93 insgesamt 78 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Bauwesen", der 41,12 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es konnten keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation ausgemacht werden. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger dagegen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Strabag. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Kaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Konkret handelte es sich um 7 "Buy"-Signale (bei 1 "Sell"-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Buy" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

3. Dividende: Strabag schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Bauwesen auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 4,87 % und somit 6,69 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 11,55 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".