Strabag Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild bei Strabag deutlich zum Positiven verändert. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven Themen gezeigt hat. Daher wird das Sentiment bei Strabag als "Gut" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, wurden jedoch keine signifikanten Unterschiede festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Strabag für diesen Aspekt daher insgesamt ein "Gut".

Aus technischer Analyse ergibt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Strabag-Aktie über die letzten 200 Handelstage bei 38,86 EUR lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug hingegen 43,35 EUR, was einem Unterschied von +11,55 Prozent entspricht. Daher wird die Strabag-Aktie aus charttechnischer Sicht mit "Gut" bewertet. Auch in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt (40,66 EUR) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+6,62 Prozent), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Somit erhält Strabag insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Strabag-Aktie liegt bei 38,1, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 40,63 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Neutral" basierend auf dem RSI.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei Strabag aktuell bei 4,55 Prozent, was unter dem Mittelwert (6,41) für diese Aktie liegt. Daher erhält Strabag in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Stimmung, eine gute charttechnische Bewertung, eine neutrale Einschätzung basierend auf dem RSI und eine schlechte Bewertung in Bezug auf die Dividendenpolitik für Strabag.