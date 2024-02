Strabag Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

In den letzten beiden Wochen wurde die Strabag-Aktie in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen, die sich mit dem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung ermöglicht daher die Einstufung als "Gut". Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um die Aktie angesprochen. Die Redaktion hat auch 2 positive Signale und 0 negative Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einen niedrigeren Wert als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Bauwesen". Mit einem KGV von 8,78 ist die Aktie von Strabag um 68 Prozent niedriger bewertet. Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einschätzung als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Strabag beträgt 47,06 Punkte, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der 25-Tage-RSI von 48,4 führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt wird Strabag daher für diesen Punkt der Analyse als "Neutral" bewertet.

Die Kommunikation im Internet spielt auch eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität für Strabag wird als durchschnittlich eingestuft, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für Strabag.