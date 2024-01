Strabag Aktie: Jetzt aber!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Strabag-Aktie war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Dies geht aus der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge in sozialen Medien hervor. Auch wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um die Aktie angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Anlegerstimmung, die eine Bewertung von "Gut" rechtfertigt. Darüber hinaus wurden 6 positive Signale und keine negativen Signale ermittelt, was zu einer Gesamtempfehlung von "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividende weist die Strabag-Aktie eine Dividendenrendite von 5,42 Prozent auf, was über dem Branchendurchschnitt von 2,66 Prozent liegt. Dies führt zu einer positiven Einschätzung der Dividendenpolitik durch die Redaktion.

Im Vergleich zur "Industrie"-Branche hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 11,44 Prozent erzielt, was 3,88 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Bauwesen"-Branche liegt die Rendite mit 6,01 Prozent über dem Durchschnitt von 5,43 Prozent. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Performance wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

Fundamental betrachtet wird die Strabag-Aktie als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 8,36 deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 24,06 liegt. Auf dieser Grundlage wird auch hier eine positive Empfehlung ausgesprochen.