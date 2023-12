Strabag Aktie: Hervorragende Nachrichten für Investoren!

In den letzten vier Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung und Kommunikationsfrequenz von Strabag in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wurde die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Der aktuelle Kurs der Strabag-Aktie liegt bei 41,5 EUR und zeigt eine Entfernung von +8,13 Prozent vom GD200 (38,38 EUR), was charttechnisch als "Gut"-Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, steht bei 38,27 EUR, was ebenfalls als "Gut"-Signal mit einem Abstand von +8,44 Prozent bewertet wird.

Im Bereich der Dividendenpolitik schüttet Strabag höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bauwesen, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Jedoch ergab der Branchenvergleich, dass die Performance der Strabag-Aktie in den letzten 12 Monaten um -0,26 Prozent lag, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 4,14 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -4,4 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Strabag um 6,21 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.