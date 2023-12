Strabag Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Strabag beträgt das aktuelle KGV 7, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Bauwesen" mit einem durchschnittlichen KGV von 22 als unterbewertet angesehen wird. Aufgrund dieser fundamentalen Gesichtspunkte erhält die Aktie von der Redaktion in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Investoren, die in die Aktie von Strabag investieren, können von einer Dividendenrendite in Höhe von 5,42 % profitieren, was einen Mehrertrag in Höhe von 2,6 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Strabag von 38,05 EUR mit -0,65 Prozent Entfernung vom GD200 (38,3 EUR) ein "Neutral"-Signal aufweist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 37,73 EUR, was bedeutet, dass auch hier ein "Neutral"-Signal vorliegt. Somit wird der Kurs der Strabag-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet, wurde bei Strabag langfristig eine starke Aktivität in den Diskussionen gemessen, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, wodurch das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild als "Gut" eingestuft wird.