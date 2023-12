Strabag Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Die technische Analyse der Strabag-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 38,32 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 38,45 EUR liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +0,34 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Ebenso liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage bei 37,9 EUR, was einer Abweichung von +1,45 Prozent zum aktuellen Kurs entspricht und somit auch zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment bezüglich Strabag basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv verliefen. Aktuell sind es ebenfalls vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Strabag einen Wert von 7 auf. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Bauwesen-Branche (KGV von 22,79) liegt die Aktie somit unter dem Durchschnitt, was auf eine Unterbewertung hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität rund um die Strabag-Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher schlecht, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt. Somit ergibt sich für Strabag eine "Schlecht"-Wertung aufgrund der weichen Faktoren bei der Einschätzung der Aktie.