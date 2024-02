Strabag Aktie: Enormes Potenzial ....

In den vergangenen zwei Wochen wurde Strabag von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung als "Gut". Zudem wurden 2 positive Signale und 0 negative Signale gefunden, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie von Strabag im vergangenen Jahr eine Rendite von 21,46 Prozent erzielt, was 18,06 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Bauwesen" beträgt 2,05 Prozent, wobei Strabag aktuell 19,41 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ist Strabag derzeit +4,42 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund einer Distanz zum GD200 von +11,42 Prozent insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die Dividendenrendite von Strabag beträgt derzeit 4,55 %, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 2,67 %. Aufgrund dieser Differenz von 1,87 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende ebenfalls als "Gut" eingestuft.