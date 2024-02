Strabag Aktie: Eine neue Chance!

Die Strabag-Aktie zeigt sich aus verschiedenen Perspektiven als attraktive Anlage. Die Dividendenrendite beträgt 4,55 Prozent, was 1,87 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher als "Gut". Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt Strabag eine starke Aktivität und eine positive Stimmungsänderung. Daher wird die langfristige Einschätzung als "Gut" bewertet. Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung können neue Einschätzungen für Aktien ergeben.

Im Branchenvergleich erzielte Strabag in den letzten 12 Monaten eine Performance von 19,35 Prozent, was eine Outperformance von +15,44 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite mit 14,03 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt ebenfalls positive Signale. Der gleitende Durchschnittskurs verläuft sowohl auf 200 Tage als auch auf 50 Tagen höher als der aktuelle Aktienkurs, was als "Gut" bewertet wird. Der GD200 liegt bei 38,88 EUR, während der Kurs der Aktie bei 42,05 EUR liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +8,15 Prozent. Der GD50 liegt bei 40,72 EUR, was einer Abweichung von +3,27 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich hieraus eine positive Bewertung und ein Gesamtrating von "Gut" für die Strabag-Aktie.