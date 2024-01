Strabag Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Die Strabag-Aktie wird anhand verschiedener Kennzahlen analysiert. Die 200-Tage-Linie liegt bei 38,43 EUR, was zu einer positiven Bewertung führt, da der Aktienkurs mit 41,45 EUR einen Abstand von +7,86 Prozent aufweist. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt ein "Gut"-Signal, da die Differenz bei +7,75 Prozent liegt.

In Bezug auf die Dividende beträgt die aktuelle Dividendenrendite 5,42 Prozent, was unter dem Mittelwert von 6,48 Prozent liegt und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Strabag-Aktie beträgt 7, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Bauwesen-Branche als unterbewertet gilt und somit eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Statistische Auswertungen zeigen zudem einen Überhang von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen.

Insgesamt ergibt sich daher eine positive Einschätzung der Strabag-Aktie auf Basis der technischen Analyse, der Dividendenrendite, fundamentalen Kennzahlen und des Anleger-Sentiments.