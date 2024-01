Storytel (B) Aktie: Was noch aussteht!

Bei Storytel hat sich in den letzten Wochen das Stimmungsbild nicht wesentlich verändert. Das bedeutet, dass es keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gibt, die als Grundlage für diese Auswertung dienen. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Auch hier wird eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Zusammenfassend wird Storytel in dieser Hinsicht daher als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen über Storytel in den sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um das Unternehmen. In den letzten beiden Wochen häuften sich die positiven Meinungen, während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen diskutiert wurden. Daher wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Storytel liegt derzeit bei 55,75 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt im neutralen Bereich bei 38,17 Punkten. Somit wird die Aktie auch für den RSI25 mit "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt für die Storytel-Aktie beträgt derzeit 33,96 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 40,56 SEK liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von +19,43 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 35,49 SEK über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird Storytel daher auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.