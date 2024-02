Storytel (B) Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Das Sentiment und der Buzz rund um Aktien dienen als Maßstab für die Stimmung bei Investoren und Nutzern im Internet. Wir haben die Aktie von Storytel anhand dieser Faktoren untersucht. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zeigten eine mittlere Aktivität, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Storytel blieb gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich somit für das langfristige Stimmungsbild eine "Neutral"-Einschätzung.

Bei der technischen Analyse verwenden wir trendfolgende Indikatoren, um zu sehen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt für die Storytel-Aktie beträgt 35,48 SEK, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 52,75 SEK liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 43 SEK, auch hier liegt der letzte Schlusskurs darüber, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Zusammenfassend erhält Storytel auf Basis trendfolgender Indikatoren eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils neutral, aber es gab verstärkt positive Diskussionen über das Unternehmen Storytel. Daher wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet, und das Anleger-Sentiment ergibt eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 16,77 Punkten, was bedeutet, dass die Storytel-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 30,69, was zu einer abweichenden "Neutral"-Einstufung führt. Somit erhält Storytel eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.