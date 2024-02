Storytel (B) Aktie: Hammer-Nachricht!

Die Storytel-Aktie wird derzeit einer technischen Analyse unterzogen. Dabei wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Dieser Wert liegt aktuell bei 35,48 SEK, was 48,68 Prozent über dem letzten Schlusskurs von 52,75 SEK liegt. Auf Basis dieser Betrachtung wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (43 SEK) zeigt eine positive Abweichung von 22,67 Prozent, wodurch die Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Gut"-Rating erhält.

Darüber hinaus werden auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger in die Bewertung einbezogen. Analysen sozialer Plattformen zeigen, dass die Kommentare überwiegend positiv sind und in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Daher erhält die Aktie auch in Bezug auf die Stimmung eine Einstufung als "Gut".

Die technische Analyse umfasst außerdem den Relative Strength Index (RSI), der das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf betrachtet. Der RSI für die Storytel-Aktie beträgt derzeit 16,77, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Bei einer Betrachtung über 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 30, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher auf Basis des RSI eine Einstufung als "Gut".

Abschließend wird auch das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie betrachtet. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung zeigen eine starke Aktivität und eine positive Änderung, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt.

Insgesamt wird die Storytel-Aktie also sowohl aus technischer als auch aus stimmungstechnischer Sicht positiv bewertet.