Storytel (B) Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

In den letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Storytel in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte sich im grünen Bereich, was dazu führt, dass die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Storytel wurde deutlich weniger diskutiert als normal, außerdem ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was dazu führt, dass die Aktie ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch aber wieder ein "Gut"-Rating.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Storytel von den überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien als eher neutral bewertet. Unsere Redaktion kommt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene daher die Einstufung "Neutral" erlaubt. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt also eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength-Index, RSI, ein prominentes Signal der technischen Analyse, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Der RSI der Storytel führt bei einem Niveau von 50,75 zur Einstufung "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 34,56 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Storytel mittlerweile bei 33,85 SEK liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 39,9 SEK erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +17,87 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 34,12 SEK, was die Aktie mit +16,94 Prozent Abstand ebenfalls als "Gut" einstuft. Insgesamt ergibt sich daher die Gesamtnote "Gut".