Storskogen Group Registered (B) Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Der Relative Strength Index: Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, kann auf den bekannten Relative Strength Index (RSI) zurückgegriffen werden. Der RSI normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100 für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen (RSI25). Der aktuelle RSI für Storskogen liegt bei 38,08, was einer Bewertung als "Neutral" entspricht. Der RSI25 beträgt 37,36, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs von Storskogen liegt bei 9,07 SEK, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 7,758 SEK liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -14,47 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu beträgt der GD50 für die letzten 50 Tage 7,29 SEK, was einer positiven Differenz von +6,42 Prozent entspricht und somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtnote von "Neutral".

Sentiment und Buzz: Bei der Einschätzung einer Aktie spielen auch weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine Rolle. In den letzten Monaten zeigte sich bei Storskogen eine nur schwache Diskussionsintensität im Netz, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum nahezu unverändert, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung als "Schlecht".

Anleger: Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Storskogen diskutiert. An drei Tagen dominierten positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein, zwei Tagen überwiegen die positiven Themen in den Diskussionen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer erhält Storskogen insgesamt eine "Gut"-Bewertung.