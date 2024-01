Storebrand Asa Adr Aktie: Ein handfester Grund

Weitere Suchergebnisse zu "Vornado Realty Trust":

Die Dividendenrendite für die Storebrand Asa beträgt derzeit 4,4 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert von 4,19 Prozent liegt. Daher erhalten die Dividendenpolitik der Storebrand Asa von den Analysten eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Storebrand Asa derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 7,33 EUR, was einer Abweichung von +9,5 Prozent des Aktienkurses (8,026 EUR) entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 7,76 EUR zeigt eine Abweichung von +3,43 Prozent, was die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral"-Wert kennzeichnet. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Storebrand Asa liegt bei 40,09 für einen Zeitraum von 7 Tagen und bei 46,64 für 25 Tage, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Das Gesamtbild ergibt daher ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wird die Stimmungslage der Anleger als positiv bewertet, da sich die Stimmungslage zunehmend verbessert hat. Auch die Diskussionsintensität zeigt, dass das Unternehmen mehr Beachtung erfährt als üblich, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Storebrand Asa-Aktie daher ein "Gut"-Rating.