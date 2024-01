Storebrand Asa Adr Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Die Dividendenrendite von Storebrand Asa liegt mit 4,4 % unter dem Branchendurchschnitt und um 0,37 Prozentpunkte niedriger als der Durchschnitt von 4,77 %. Der Ertrag ist daher nur leicht niedriger, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Aus fundamentaler Sicht gilt die Aktie von Storebrand Asa als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 13,34 insgesamt 43 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt von 23,39. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie eine positive Einstufung aus fundamentaler Sicht.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit einem neutralen Rating bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) um +10,7 % vom aktuellen Kurs abweicht, was zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,55 %), was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein positives Rating.

Insgesamt kann Storebrand Asa aufgrund der Dividendenrendite, fundamentalen Analyse, Sentiment und technischen Analyse als neutral bis gut bewertet werden.