Storebrand Asa Adr Aktie: Kaum zu glauben!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit. Für die Storebrand Asa-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 33. Dies bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 48 ebenfalls im neutralen Bereich, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit eine "Neutral"-Bewertung für die Storebrand Asa-Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich für Storebrand Asa in den vergangenen Wochen kaum eine Veränderung. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität für die Aktie gezeigt, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Aus diesem Grund erhält Storebrand Asa eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich und insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.

In fundamentalen Gesichtspunkten wird Storebrand Asa im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Versicherung) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,34 liegt 43 Prozent unter dem Branchen-KGV von 23,38, was zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis führt.

Hinsichtlich der Dividende liegt Storebrand Asa mit einer Dividendenrendite von 4,4 % nur leicht unter dem Branchendurchschnitt Versicherung von 4,77 %. Die Differenz von 0,37 Prozentpunkten führt zu einer derzeitigen Einstufung als "Neutral".